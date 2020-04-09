Учёные в КНДР создали маски с нанопокрытием для защиты от коронавируса

https://static.news.ru/photo/32f5d0b2-7a39-11ea-ba5c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Chris Jung/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Учёные в Северной Корее создали новые антибактериальные маски. Они покрыты наночастицами для защиты от коронавируса нового типа (COVID-19).

Изделие разработали согласно чрезвычайным мерам в Исследовательском институте медицинского оборудования при Минздраве КНДР. В проекте использовались добываемые в республике ресурсы. Пхеньян уже наладил массовое производство масок, передаёт Центральное телеграфное агентство Кореи.

Обработанные антибактериальным нанопрепаратом новые маски, уничтожая разного рода бактерии и вирусы, находящиеся в воздухе, и задерживая мелкодисперсные частицы, позволяют использующим их людям дышать чистым воздухом, — говорится в сообщении.

По данным на 9 апреля 2020 года, коронавирусом нового типа во всём мире заразились свыше 1,5 млн человек, умерли более 88 тысяч, выздоровели около 330 тысяч. В России 8685 случаев заболевания, скончались 74 гражданина, поправились 604 пациента.

Ранее NEWS.ru сообщал, что власти Северной Кореи ослабили меры карантина в отношении сотрудников иностранных посольств и международных организаций в Пхеньяне. Их ввели в начале февраля для предотвращения распространения коронавируса.