Учёные в КНДР создали маски с нанопокрытием для защиты от коронавируса

Учёные в Северной Корее создали новые антибактериальные маски. Они покрыты наночастицами для защиты от коронавируса нового типа (COVID-19).
Изделие разработали согласно чрезвычайным мерам в Исследовательском институте медицинского оборудования при Минздраве КНДР. В проекте использовались добываемые в республике ресурсы. Пхеньян уже наладил массовое производство масок,
Обработанные антибактериальным нанопрепаратом новые маски, уничтожая разного рода бактерии и вирусы, находящиеся в воздухе, и задерживая мелкодисперсные частицы, позволяют использующим их людям дышать чистым воздухом, — говорится в сообщении.
По данным на 9 апреля 2020 года, коронавирусом нового типа во всём мире заразились свыше 1,5 млн человек, умерли более 88 тысяч, выздоровели около 330 тысяч. В России 8685 случаев заболевания, скончались 74 гражданина, поправились 604 пациента.
Ранее NEWS.ru сообщал, что власти Северной Кореи ослабили меры карантина в отношении сотрудников иностранных посольств и международных организаций в Пхеньяне. Их ввели в начале февраля для предотвращения распространения коронавируса.
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