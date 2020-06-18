Учёные подтвердили высокий риск повторного заражения коронавирусом

https://static.news.ru/photo/2261b0ec-b132-11ea-a5b5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Elyxandro CEGARRA/www.imago-images.de/Global Look Press

Американские и китайские специалисты протестировали медиков, участвовавших в ликвидации вспышки COVID-19, чтобы выявить число лиц, получивших выраженный иммунитет. Оказалось, что из 23 тысяч проверенных только у 4% выработались стойкие антитела к вирусу.

По мнению учёных, очень мала вероятность, что люди способны вырабатывать антитела, которые будут гарантировать их иммунитет к коронавирусу в течение долгого времени.

По последним данным, в материковой части Китая от коронавируса вылечились 94,11% человек. Всего с декабря 2019 года количество инфицированных превысило 83,2 тысячи, пишет South China Morning Post.

По мнению учёных, очень мала вероятность, что люди способны вырабатывать антитела, которые будут гарантировать их иммунитет к коронавирусу в течение долгого времени.

По последним данным, в материковой части Китая от коронавируса вылечились 94,11% человек. Всего с декабря 2019 года количество инфицированных превысило 83,2 тысячи.

Ранее на крупнейшем оптовом рынке Пекина «Синьфади» был зафиксирован новый очаг распространения коронавируса. С 17 июня в городе ввели дополнительные ограничения на перемещения людей. Горожанам запретили без необходимости уезжать в другие населённые пункты, для экстренной поездки им придётся предъявлять справку об отрицательном тесте на коронавирус, пройденном не ранее чем за семь дней до даты отбытия. Для жителей ряда районов запрет будет абсолютным.

15 июня 11 районов китайской столицы огородили заборами. Обитателям тех домов, где есть инфицированные, запрещено покидать здания. Еду и лекарства заказывать на дом тоже нельзя — их регулярно приносят исключительно социальные работники в защитных костюмах. В городе провели около 100 тысяч тестов на коронавирус, закрыты торговые центры, спортзалы, введено свободное посещение школ, писал NEWS.ru.