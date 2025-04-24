Учительница родила ребенка от 13-летнего школьника В Тайване осудили учительницу, родившую ребенка от 13-летнего школьника

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В Тайване учительницу приговорили к 17 годам и шести месяцам лишения свободы за то, что она родила ребенка от 13-летнего школьника, сообщает Ettoday. Женщина попыталась оспорить приговор, но его оставили без изменений.

По данным СМИ, учительница занималась сексом с мальчиком девять раз, в 2020 году она забеременела. Про отношения узнал отец школьника, он обратился в полицию. Во время следствия учительница отрицала вину, заявляя, что инициативу проявлял подросток. Суд доказал, что он минимум два раза вступал в интимную связь с женщиной по своей воле.

Ранее в США арестовали учительницу из штата Миннесота, которая угощала школьника алкоголем в гостинице и пять раз занялась с ним сексом. 24-летнюю Энн Маргарет Бэкон обвинили в преступлениях, которые она совершила весной — летом 2023 года, в телефоне подростка нашли ее обнаженные фотографии.

До этого в пензенской гимназии 22-летняя учительница вступила в интимные отношения с 15-летним школьником и стала жертвой шантажа. Как сообщалось, сначала педагога шантажировал возлюбленный, который требовал 1 млн рублей, а потом и его мать. Девушка не выдержала и обратилась в полицию, написав заявление о вымогательстве, а впоследствии уволилась из гимназии.