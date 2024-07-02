Учительница начальных классов в Таиланде превратила урок в порно-стрим В Таиланде уволили учительницу, которая вела порно-стрим во время урока

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Совет учителей Таиланда запретил преподавателю начальных классов из провинции Лопбури заниматься своей профессией после того, как она во время урока провела порно-трансляцию, передает издание The Thiger. Женщина открыла трансляцию в приложении Bigo Live и установила камеру смартфона напротив нижней части своего тела. Во время проведения урока она периодически раздвигала ноги, чтобы зрители могли видеть ее нижнее белье. Трансляцию педагога озаглавила «Как вы думаете, что у этой училки на уме?»

27 июня скриншоты этой трансляции оказались в открытом доступе, что спровоцировало скандал в педагогическом сообществе. На следующий день директор школы отстранила ее от работы.

Личность учителя не разглашается, но известно, что она преподавала в школе Бан Буа Чум. На других видеороликах ее видели в откровенной одежде, и она несколько раз до этого случая транслировала видео из учебного кабинета.

В сентябре в Москве задержали женщину, которая насиловала свою 12-летнюю дочь на камеру, чтобы продавать видео педофилам. О происходившем девочка рассказала друзьям семьи, а те обратились в полицию.