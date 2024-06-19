Ученые выяснили, какая еда помогает японкам не умереть от рака Ученые Японии выяснили, что употребление мелкой рыбы снижает смертность от рака

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Ученые из медицинской школы Университета в Нагое нашли связь между употреблением мелкой рыбы и долголетием японок, сообщает портал Pronews. Специалисты пришли к выводу, что употребление такого национального деликатеса приводит к значительному снижению смертности, в особенности уменьшает риск гибели женщин от рака.

Отмечается, что жители Японии едят мелкую рыбу целиком, включая голову, кости и внутренние органы — они богаты питательными веществами, в том числе кальцием и витамином А. В исследовании приняли участие более 80 тысяч человек в возрасте от 35 до 69 лет. За их здоровьем наблюдали девять лет.

Результаты исследования показали, что у женщин, которые едят мелкую рыбу до трех раз в месяц, риск смертности падает в 0,68 раза и в 0,72 — от онкологии. При этом у японок, съедающих такую рыбу чаще раза в неделю, риск смертности был в 0,69 раза ниже (и на 0,64 — от рака) по сравнению с теми, кто редко ест мелкую рыбу.

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