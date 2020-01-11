https://static.news.ru/photo/9cc1aaf0-3512-11ea-9224-fa163e074e61_660.jpg Фото: siraphobknight/twitter.com

Утром в воскресенье, 12 января, в Бангкоке десятки тысяч граждан Таиланда приняли участие в двух «политических забегах». Один из них был организован сторонниками действующего правительства премьер-министра генерала Праюта Чан-Оча, а другой — его противниками. Информацию об этом сообщают местные СМИ.

Оппозиция готовила забег в течение нескольких месяцев. Акция получила название «Бежим прогонять Дядюшку». Именно так народ Таиланда именует премьер-министра. Забег прошёл в Железнодорожном районе столицы. Участие в мероприятии приняли примерно десять тысяч человек. Оппозиция считает действующий в стране режим «полудиктаторским», а прошедшие не так давно выборы не соответствующими демократическим нормам.

Одновременно с акцией несогласных в городском парке Лумпхини состоялся «Забег в поддержку Дядюшки». Его организовали сторонники генерала. Участие в акции также приняли около десяти тысяч граждан Таиланда, сообщает Bangkok Post.

Ранее NEWS.ru писал, что выборы губернаторов пройдут в Таиланде в 2020 году. Это произойдёт впервые с 2014 года, когда в стране сменилась власть.