https://static.news.ru/photo/44d483be-e20e-11e9-b7e4-fa163e074e61_660.jpg Джошуа Вонг Фото: facebook.com/joshuawongchifung

Участник протестов в Гонконге Джошуа Вонг намерен баллотироваться в окружной совет. По его словам, местные выборы будут единственными в регионе, где предусмотрено прямое голосование.

Настоящим я торжественно заявляю, что баллотируюсь на выборах в округ «Южный Горизонт» на предстоящих выборах в Окружной совет, — написал Вонг в Twitter .

Он добавил, что «местные выборы в ноябре — единственные прямые выборы в Гонконге». Это голосование, как полагает Вонг, станет «первым институционным методом отразить нарастающее негодование общественности» с начала протестов.

Наше правительство не соблюдает наше конституционное право на выборы с 2016 года. Кандидатов дисквалифицировали, законодателей выгоняли, избирателям отказывали в выборе, — подчёркивает активист.

2. I hereby announce solemnly, that I am running for office for the South Horizons West Constituency in the upcoming District Council Election. — Joshua Wong 黃之鋒 (@joshuawongcf) 28 сентября 2019 г.

Как писал News.ru, полиция Гонконга 28 сентября применила водяные пушки и слезоточивый газ для разгона митингующих у правительственного комплекса в районе Адмиралти после того, как радикалы начали бросать в здание бутылки с зажигательной смесью.

До этого руководитель гонконгской администрации Кэрри Лам заявила, что некоторые требования демонстрантов невозможно осуществить, так как они идут вразрез с принципом верховенства права.