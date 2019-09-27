Участник протестов в Гонконге Джошуа Вонг намерен баллотироваться в окружной совет. По его словам, местные выборы будут единственными в регионе, где предусмотрено прямое голосование.
Настоящим я торжественно заявляю, что баллотируюсь на выборах в округ «Южный Горизонт» на предстоящих выборах в Окружной совет, — написал Вонг в Twitter.
Он добавил, что «местные выборы в ноябре — единственные прямые выборы в Гонконге». Это голосование, как полагает Вонг, станет «первым институционным методом отразить нарастающее негодование общественности» с начала протестов.
Наше правительство не соблюдает наше конституционное право на выборы с 2016 года. Кандидатов дисквалифицировали, законодателей выгоняли, избирателям отказывали в выборе, — подчёркивает активист.
2. I hereby announce solemnly, that I am running for office for the South Horizons West Constituency in the upcoming District Council Election.
Как писал News.ru, полиция Гонконга 28 сентября применила водяные пушки и слезоточивый газ для разгона митингующих у правительственного комплекса в районе Адмиралти после того, как радикалы начали бросать в здание бутылки с зажигательной смесью.
До этого руководитель гонконгской администрации Кэрри Лам заявила, что некоторые требования демонстрантов невозможно осуществить, так как они идут вразрез с принципом верховенства права.