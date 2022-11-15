У японской принцессы Нобуко обнаружили начальную стадию рака Kyodo: у 67-летней японской принцессы Нобуко врачи обнаружили начальную стадию рака груди

Фото: Pool/Global Look Press

Принцесса Нобуко

У 67-летней японской принцессы Нобуко, вдовы покойного принца Томохито Микасы, врачи диагностировали начальную стадию рака груди, передает агентство Kyodo со ссылкой на Управление императорского двора. Отмечается, что принцесса будет госпитализирована 16 ноября в больницу Университета Кэйо, а операция назначена на 19 ноября.

Врачи диагностировали у принцессы начальную стадию рака груди. Иных деталей состояния принцессы не сообщается, — указано в сообщении агентства.

Муж Нобуко, принц Томохито, умер 6 июня в токийской больнице в возрасте 66 лет. Причиной смерти стала полиорганная недостаточность, вызванная раком.

26 июля японские кардиологи диагностировали у почетного императора страны Акихито сердечную недостаточность.

88-летний Акихито был отправлен на специальный курс лечения с июня этого года. 24 июля он прошел очередное обследование сердца в больнице при Токийском университете. Специалисты отмечали улучшение его здоровья.