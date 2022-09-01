У Тайваня сбили беспилотник Военные Тайваня сбили неидентифицированный БПЛА над островом Цзиньмэнь

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Вооруженные силы Тайваня сбили неопознанный гражданский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над архипелагом Цзиньмэнь в Тайваньском проливе, сообщает центральное информационное агентство Тайваня. Отмечается, что инцидент произошел около 12 часов по местному времени (около 07.00 мск).

Командование обороны Цзиньмэнь заявило, что в полдень 1-го числа неопознанная гражданская аэрофотокамера была обнаружена в закрытых водах острова Шию. После того как предупреждение гарнизона оказалось недействительным, они открыли заградительную стрельбу и сбили его, — говорится в сообщении.

30 августа тайваньские военные впервые открыли предупредительный огонь в сторону беспилотника китайской армии. Отмечается, что инцидент произошел при подлете дрона к островам Цзиньмэнь.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер ранее заявила, что ВС США намерены действовать в предстоящие месяцы в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) с учетом нынешних шагов Народно-освободительной армии Китая. При этом она назвала действия китайских военных в регионе «провокационными и дестабилизирующими». Так представитель американской администрации прокомментировала реакцию Пекина на проход двух кораблей США через Тайваньский пролив.