У россиянина «челюсть отвисла» от цен на продукты в Афганистане Россиянина поразили высокие цены на продукты в Афганистане

Фото: Saifurahman Safi/XinHua/Global Look Press

Российский путешественник раскрыл стоимость продуктов в супермаркетах Афганистана в личном блоге на платформе «Дзен». Россиянин признался, что у него «челюсть отвисла» от цен в магазине «ABC» в Кабуле.

По его словам, в основном супермаркет рассчитан на зажиточных местных жителей и иностранцев. Цена на сливочное масло из Дании и Ирландии достигает 520-780 рублей за пачку. Макароны стоят более 270 рублей за упаковку, 100 пакетиков чая — более 750 рублей, яйца — от 240 рублей за десяток, французский сыр — около 4000 рублей за килограмм.

Хлеб тут стоит столько, что на эти деньги местная бабушка сможет прожить неделю, — отметил путешественник.

Тревел-блогер предположил, что у жителей Афганистана подобные супермаркеты не пользуются спросом из-за уровня цен. Местные жители покупают продукты на рынках и в частных лавках, где все гораздо дешевле.

Ранее представитель движения «Талибан» (признано в РФ террористическим, деятельность запрещена) Забихулла Муджахид заявил, что правительство Афганистана оценивает заявления российских властей по поводу двусторонних отношений как позитивные. Министерство иностранных дел и Минюст РФ в конце мая доложили президенту страны Владимиру Путину, что организацию можно исключать из списка запрещенных.