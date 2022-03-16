У посольства нет данных о пострадавших при землетрясении в Японии россиянах

Землетрясение магнитудой 7,3 произошло в среду, 16 марта, в Тихом океане на северо-востоке Японии в районе префектуры Фукусима в 23:36 по местному времени (17:36 мск). Очаг залегал на глубине 60 километров.
Более 2 млн зданий и 700 тысяч домохозяйств остались без электричества.
Погибли по меньшей мере два человека. Пострадали не менее 135 человек.
В регионе сразу после землетрясения была объявлена угроза цунами. Префектур Мияги и Фукусима достигли волны высотой 20–30 метров. Полностью угрозу цунами сняли к 05:00 17 марта по местному времени (23:00 16 марта мск)
По состоянию на 09:00 четверга в регионе произошло порядка 20 повторных землетрясений, магнитуда которых превышала 2,5.