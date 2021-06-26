У летучих мышей в Индии нашли убивающий людей вирус

Учёные из Национального института вирусологии Индии впервые нашли у летучих мышей убивающий людей вирус. Сейчас против него нет вакцин и лекарств, поэтому у вируса запредельно высокий уровень смертности, говорится в индийском «Журнале инфекций и общественного здравоохранения», где опубликована статья исследователей.

Сейчас вирус является одним из самых опасных в мире. Специалисты пояснили, что чаще всего его можно найти у летучих лисиц и мышей, однако он может передаться и человеку. Заражение может произойти, например, если на фрукт попадёт слюна болеющего животного. И поскольку сейчас против вируса нет лекарств и вакцин, уровень летальности достигает от 40% до 75%.

Повторяющиеся вспышки, высокий уровень смертности, передача от человека к человеку и отсутствие эффективных вакцин / противовирусных препаратов вызывают в Индии серьёзную озабоченность, — отметили исследователи.

Ранее сообщалось, что в России распространение индийского штамма коронавируса совпало с наступлением аномальной жары в ряде регионов. Учёный рассказал, могла ли быть связь между этими явлениями.