У берегов Филиппин загорелся паром с почти сотней человек на борту У берегов Филиппин загорелся паром с 82 людьми на борту

Фото: Соцсети

У берегов Филиппин загорелся паром, на борту которого находилось 82 человека — 48 пассажиров и 34 члена экипажа, сообщил телеканал ABS-CBN. Отмечается, что пламя на морском судне вспыхнуло, когда оно подходило к порту Батангас. Пассажиры начали спрыгивать в воду.

Отмечается, что к месту происшествия были вызваны спасатели. Они сумели вызволить 73 человека из воды, одному из них потребовалась госпитализация.

Причина пожара выясняется.

Ранее в водном пространстве Филиппин произошёл сильный пожар на пассажирском судне Mercraft 2 рядом с провинцией Кесон. На борту находились 124 человека. Береговая охрана сообщила о семи жертвах, шестерым понадобилась госпитализация.