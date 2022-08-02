У аэропорта Тайбэя собрались местные жители, чтобы увидеть Пелоси

Фото: shutterstock.com

Здание терминала международного аэропорта Таоюань в Тайбэй

У аэропорта Тайбея собираются местные жители, чтобы увидеть прилет борта спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси. В ближайшее время спецборт должен приземлиться там, передает Тайваньское телевидение.

Самолет, на котором, предположительно, находилась Пелоси сопровождали истребители ВВС Тайваня. Местные СМИ сообщали, что на острове повысили уровень боевой готовности.

Ранее центральное телевидение КНР подтвердило, что в Тайваньский пролив были направлены боевые самолеты. Сообщается, что туда полетели китайские истребители Су-35. В ответ на это США подняли в небо восемь истребителей F15, пять самолетов-заправщиков и самолет Lockheed EP-3, способный собирать радиоэлектронную информацию с военных объектов.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова назвала США государством-провокатором, а визит американского политика на Тайвань — оскорблением населения Китая. Дипломат заявила, что временщики Вашингтона в прямом эфире оскорбили китайских граждан на потеху зрителям.

Представитель МИД также вспомнила Петрова и Боширова, говоря о пилотах самолета Пелоси. По ее мнению, «партнеры» могут сказать, что за штурвалом были агенты российских спецслужб.

Представитель внешнеполитического ведомства добавила, что самолёт с главой МИД РФ Сергеем Лавровым вылетает в сторону Азии с визит в Мьянму и участие в мероприятиях Россия-АСЕАН в Камбодже. Она подчеркнул, что глава МИД РФ «везет не провокацию, как Пелоси, а сотрудничество».