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Доктор Ли Вэньлян, одним из первых забивший тревогу по поводу вспышки коронавируса нового типа, скончался от осложнений этого заболевания.

Врач обратил внимание на схожие симптомы у семи людей, побывавших на рыбном рынке города Ухань, ещё 30 декабря 2019 года. Поначалу он решил, что это SARS — другой тип коронавируса,...