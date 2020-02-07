Число заразившихся коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess, который стоит на карантине в Японии, увеличилось до 61 человека. Об этом
Ранее стало известно о 20-и пассажирах, которые инфицированы вирусом.
Все заразившиеся коронавирусом будут доставлены в больницы префектуры Канагава.
Отмечается, что на лайнере находится 24 россиянина. Изначально на лайнере находилось 3700 пассажиров из 50 стран. Часть инфицированных уже доставлена в больницы, писал NEWS.ru ранее.
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