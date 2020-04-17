У 13 вернувшихся из России граждан КНР диагностировали коронавирус

https://static.news.ru/photo/e9d30c20-8135-11ea-96f5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mauro Scrobogna/Keystone Press Agency/Global Look Press

У 13 граждан Китая, которые не так давно вернулись из России через пропускной пункт «Пограничный — Суйфэньхэ», диагностировали заражение коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом 18 апреля сообщили представители комитета по вопросам здравоохранения провинции Хэйлунцзян, на территории которой находятся заболевшие.

Пять новых заражённых из 13 ранее считались бессимптомными носителями COVID-19. Они находились под наблюдением врачей, когда внезапно у пациентов проявились симптомы заражения. Госпитализированных сразу же внесли в статистику подтверждённых ввозных случаев, которых в общей сложности в провинции насчитывается 377.

Всего в Хэйлунцзян коронавирусом заразились 515 человек, за последние сутки в провинции было зарегистрировано семь локальных случая заражения, а также выявлен один бессимптомный носитель, передаёт РИА Новости.

17 апреля чиновники китайского Хубэя пересмотрели число скончавшихся жителей от COVID-19 в Ухани. Оно увеличилось с 1290 до 3869. Изменения связаны с пересмотром статистики на ранних стадиях распространения эпидемии. Китайские власти заявили, что медики не успевали фиксировать все случаи заболевания из-за наплыва пациентов.

По последним данным, число заболевших коронавирусной инфекцией в Китае составило 84 149 человек, умерли 4642.

Как ранее писал NEWS.ru, президент США Дональд Трамп считает, что официальная статистика умерших от коронавируса в Китае не соответствует действительности.