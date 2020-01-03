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Министерство труда Таиланда в этом году намерено отправить 100 тысяч тайцев за границу, чтобы они легально могли работать в других странах. Об этом заявил глава ведомства Чхатумонгол Сонакул.

По его словам, первая группа из 70 человек отправится трудиться в гостиницы и казино китайского Макао. Ведомство планирует направить около 34 тысяч человек в Тайвань, более 12 тысяч — в Южную Корею, свыше 7 тысяч — в Японию и около 5 тысяч — в Израиль.

Работа с этими странами важна потому, что они пользуются популярностью среди тайских рабочих из-за предлагаемых условий оплаты и жизни. Кроме того, там развиты рынок труда и система обучения, — цитирует главу министерства Bangkok Post.

Сонакул подчеркнул, что подобный опыт пойдёт на пользу тайцам, сделав из них профессионалов.

Генеральный директор департамента занятости Таиланда Сучат Порнчайвисескул рассказал, что в министерство обратилась базирующаяся в Макао компания Sands China Limited, которая планирует нанять 70 человек. За работу в их гостиницах и казино фирма обещает платить каждому примерно по 40 тысяч батов в месяц. Заявки через сайт департамента принимаются до конца января.

Ранее NEWS.ru писал, что глава МИД Украины Павел Климкин назвал вынужденный отъезд украинцев за границу в поисках работы «мегавывозом». Он считает, что таким соотечественникам надо давать двойное гражданство, чтобы «не терять тысячи и тысячи украинцев».