Утром 4 марта число инфицированных COVID-2019 выросло, большинство из них, 706 человек, находились на борту круизного лайнера Diamond Princess.
На Хоккайдо болеют 79 человек, в префектуре Уйти — 41, в столице страны — 40 человек, в префектурах Канагава и Тиба — 40 и 31 инфицированных соотвественно. Префектура Ямагути объявила о первом подтверждённом случае заболевания. Состояние 58 пациентов, 34 из которых были на борту лайнера, врачи оценивают как тяжёлое, скончались 12 человек,
Как писал NEWS.ru ранее, согласно статистике, меньше всего расположены к инфицированию новым типом коронавируса дети и подростки. Зафиксирован лишь 1% случаев заболевания среди людей моложе 19 лет.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен