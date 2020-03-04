https://static.news.ru/photo/67fa400a-5dc3-11ea-9b1c-fa163e074e61_660.jpg Фото: AFLO

Утром 4 марта число инфицированных COVID-2019 выросло, большинство из них, 706 человек, находились на борту круизного лайнера Diamond Princess.

На Хоккайдо болеют 79 человек, в префектуре Уйти — 41, в столице страны — 40 человек, в префектурах Канагава и Тиба — 40 и 31 инфицированных соотвественно. Префектура Ямагути объявила о первом подтверждённом случае заболевания. Состояние 58 пациентов, 34 из которых были на борту лайнера, врачи оценивают как тяжёлое, скончались 12 человек, передаёт NHK со ссылкой на последние данные Минздрава Японии.

Как писал NEWS.ru ранее, согласно статистике, меньше всего расположены к инфицированию новым типом коронавируса дети и подростки. Зафиксирован лишь 1% случаев заболевания среди людей моложе 19 лет.