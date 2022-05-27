В Туркмении вслед за Киргизией заблокировано вещание российских каналов

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В Туркмении прекращена трансляция телеканалов «Россия 1» и «Звезда», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на крупнейшего оператора связи страны АОЗТ «Ашхабадская городская телефонная сеть». Отмечается, что вещание было заблокировано в связи с ограничением по трансляции общероссийских телеканалов с иностранных спутников.

При переключении на некоторые российские телеканалы появляется следующее объявление: «Вещание телеканала заблокировано в связи с ограничением по трансляции общероссийских телеканалов с иностранных спутников. В данный момент мы ведем работы по организации резервной трансляции, после чего вещание восстановится в полном объеме», — передаёт «Интерфакс».

Ранее стало известно, что в Киргизии также временно ограничили вещание телеканалов ВГТРК — недоступна трансляция «России 24», «России Культура» и «Звезды», сообщает местный провайдер телевещания «Акнет». Причиной отключения названо «принятие в ряде стран законодательных ограничений по распространению общероссийских телеканалов».