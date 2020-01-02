https://static.news.ru/photo/8594f414-2d46-11ea-9c34-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sukhomoy Sen/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Иностранные туристы массово отменяют поездки в индийскую Агру, где расположена всемирно известная достопримечательность Тадж-Махал, из-за опасений за собственную безопасность. В Индии продолжаются протесты, связанные с принятием неоднозначного закона о гражданстве для жертв религиозных гонений.

Об этом сообщает Asia Times. По официальной оценке, около 200 тысяч человек за вторую половину декабря отменили или отложили свою поездку к Тадж-Махалу. Всего за последний месяц 2019 года количество туристов в Агре снизилось на 60% от среднего значения. Владельцы отелей и гостевых домов в городе жалуются, что отмена поездок в последний момент в праздничный сезон резко отрицательно сказывается на бизнесе.

Как отметил инспектор туристической полиции Динеш Кумар, туристы отказываются от путешествия даже несмотря на данные им гарантии безопасности.

21 декабря, как передавал NEWS.ru, индийский премьер-министр Нарендра Моди созвал экстренное заседание правительства из-за протестов. Ранее парламент Индии одобрил спорный законопроект о гражданстве для жертв религиозных гонений. Согласно ему, беженцы смогут получить индийские паспорта, если въехали в страну до 31 декабря 2014 года или живут в ней более шести лет. Противников документа смущает, что эта возможность даруется всем религиозным сообществам кроме мусульман.