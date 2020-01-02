Иностранные туристы массово отменяют поездки в индийскую Агру, где расположена всемирно известная достопримечательность Тадж-Махал, из-за опасений за собственную безопасность. В Индии продолжаются протесты, связанные с принятием неоднозначного закона о гражданстве для жертв религиозных гонений.
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Как отметил инспектор туристической полиции Динеш Кумар, туристы отказываются от путешествия даже несмотря на данные им гарантии безопасности.
21 декабря, как передавал NEWS.ru, индийский премьер-министр Нарендра Моди созвал экстренное заседание правительства из-за протестов. Ранее парламент Индии одобрил спорный законопроект о гражданстве для жертв религиозных гонений. Согласно ему, беженцы смогут получить индийские паспорта, если въехали в страну до 31 декабря 2014 года или живут в ней более шести лет. Противников документа смущает, что эта возможность даруется всем религиозным сообществам кроме мусульман.
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