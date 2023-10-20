Туристический катер попал под артобстрел на Тайване На Тайване туристический катер попал под артобстрел во время учений

Фото: Wei Peiquan/XinHua/Global Look Press

Вооруженные силы Тайваня во время артиллерийских стрельб повредили гражданское прогулочное судно, на борту которого находились 34 человека, сообщает портал China Times. Уточняется, что инцидент произошел на побережье уезда Илань. Судно с гражданскими на борту находилось в закрытой для навигации зоне около 40 минут и оставалось незамеченным.

По информации СМИ, катер с пятью членами экипажа и 29 пассажирами случайно вошел в зону проведения стрельб, поскольку акватория не патрулировалась береговой охраной. В результате снаряд ударил в нос судна, в связи с чем оно получило незначительные повреждения. Никто из находившихся на борту не пострадал. Экипаж сообщил о случившемся береговой охране, после чего катер покинул зону проведения стрельб.

Информацию об инциденте подтвердили в оборонном ведомстве Тайваня. Там отметили, что военные еще 18 сентября опубликовали предупреждение о предстоящих стрельбах. Кроме того, перед началом учений акваторию просканировали радарами, в результате чего посторонние суда обнаружены не были. Стрельбы велись из 120-миллиметровых минометов.

Ранее Вооруженные силы Тайваня обнаружили почти 30 воздушных аппаратов и семь кораблей Народно-освободительной армии Китая возле острова. По ее данным, китайские истребители J-10 и беспилотники BZK-005 пересекли так называемую срединную линию и были опознаны тайваньскими системами противовоздушной обороны. В Тайване утверждают, что китайская армия стала чаще попадать в поле зрения ПВО.