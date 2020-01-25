Абсолютно все китайские туристические компании с 25 января прекращают заниматься организацией групповых туров. Об этом сообщает
По его данным, причиной такого решения послужило распространение в стране нового типа коронавируса.
Начиная с сегодняшнего дня, все туристические компании и онлайн-турагентства прекращают услуги групповых туров, — говорится в сообщении.
Телеканал отметил, что также прекращается реализация продуктов «авиабилет+гостиницы». Туристы, которые уже выехали в такие туры, могут завершить поездку в соответствии с договором.
Ранее NEWS.ru писал о том, что российское посольство проводит переговоры с властями КНР о выезде граждан России с территории провинции Хубэй. Несколько городов этого региона были закрыты из-за вспышки коронавируса.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен