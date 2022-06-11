Турция ограничит проживание иностранцев в отдельных районах

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Стамбул, Турция

Власти Турции собираются снизить квоту на проживание иностранных граждан в некоторых районах городов, пишет местная газета Yeni Safak. С таким сообщением выступил министр внутренних дел республики Сулейман Сойлу. Он не стал уточнять, о каких именно районах и городах идет речь.

С 1 июля доля иностранцев, проживающих в районе городов, будет снижена с 25% до 20%. По меньшей мере 1200 районов будут закрыты для проживания иностранных граждан [из-за превышения действующей квоты], — приводит его слова газета.

Впервые о том, что в Турции вводятся квоты на выдачу видов на жительство гражданам иностранных государств, стало известно еще в феврале текущего года. Как сообщали тогда местные СМИ, к такому решению власти пришли из-за постоянно увеличивающегося потока беженцев из Сирии, которые чаще всего пытаются переехать из Дамаска.

Ранее сообщалось, что Турция начала диверсификацию туристического рынка из-за спецоперации России на Украине. Желающих отдохнуть из этих двух стран в Турции стало меньше. По словам главы Федерации отельеров республики Сурури Чорабатыра, отдых в стране стал популярнее у граждан Польши, Чехии, Словакии, Румынии, Албании и Великобритании.