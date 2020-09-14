Туалет-фонарь появился в Токио

https://static.news.ru/photo/c939d542-f6a2-11ea-830a-fa163e074e61_660.jpg Фото: tokyotoilet.jp

В столице Японии появился туалет-фонарь, освещающий территорию в тёмное время суток.

Сообщение об этом опубликовано на сайте проекта Tokyo Toilet Project. Согласно ему, автором конструкции стал известный японский архитектор Такеносукэ Сакакура. Своей работой он хотел показать возможность делать общественные туалеты привлекательными и улучшить имидж парка Nishihara Itchome, в котором находится его изобретение.

Сама конструкция представляет собой одноэтажное здание прямоугольной формы, включающее в себя три оборудованные всем необходимым кабинки. Стены туалета сделаны из светлого матового стекла, начинающего излучать свет, как только наступает тёмное время суток, фактически превращая постройку в фонарь.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в Санкт-Петербурге посетительница Мариинского театра обнаружила в кабинке женского туалета скрытую камеру. Беспроводная экшен-камера была установлена в нише для туалетной бумаги.