https://static.news.ru/photo/5df6c82c-4193-11ea-afc7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ding Ting/Global Look Press

Трое сотрудников больницы в китайском городе Ухань, которые заразились новым типом коронавируса, выписаны из больницы.

Анализы медиков на вирусную нуклеиновую кислоту дважды показали отрицательный результат. Эксперты посчитали, что состояние заразившихся позволяет снять карантин.

После выписки за здоровьем врачей будут наблюдать дома, передаёт Xinhuanet.

Ранее NEWS.ru писал, что четверо заболевших коронавирусом зарегистрированы уже в Чехии. Люди госпитализированы.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) оценила уровень опасности коронавируса как «высокий» на международном уровне. По последним данным, очагом заражения стал многомиллионный город Ухань, но вирус распространился в большинстве регионов Китая. Коронавирус уже дошёл до Австралии, Вьетнама, Республики Корея, Малайзии, Непала, Сингапура, США, Таиланда, Франции и Японии.