https://static.news.ru/photo/5cedbc16-6064-11ea-b1b7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lian Zhen/XinHua/Global Look Press

Более 78 млн сезонных рабочих вернулись к работе в Китае после спада вспышки коронавируса. Большая их часть — рабочие, уезжавшие по случаю новогодних каникул к себе в регионы.

К работе вернулись уже 78 млн трудовых мигрантов. На них приходится примерно 60% от рабочих, которые в период выходных по случаю Нового года отправились к себе на малую родину, — цитирует ТАСС главу департамента по делам трудовых мигрантов Министерства трудовых ресурсов и соцобеспечения КНР Шана Цзяньхуа.

По данным министерства, в Китае насчитывается 290 млн сезонных рабочих, больше половины из них трудятся за пределами родного региона.

Как писал NEWS.ru, почти 70% людей в Китае, заразившихся коронавирусом, выздоровели и были выписаны из медицинских учреждений. Об этом свидетельствуют данные Госкомитета КНР по вопросам здравоохранения. По последним данным, в материковом Китае количество заражённых достигло 80 551 случая, 55 404 из них выздоровели. Это 68,69% от общего числа инфицированных.

По данным на 7 марта, число заболевших коронавирусом по всему миру перевалило за 102 тысячи человек. От болезни умерли 3,4 тысячи пациентов, выздороветь удалось более чем 57 тысячам.