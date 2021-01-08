Трудовая партия Кореи избрала Ким Чен Ына генеральным секретарём

https://static.news.ru/photo/122b6480-53cf-11eb-867e-fa163e074e61_660.jpg Ким Чен Ын Фото: KCNA/XinHua/Global Look Press

Лидер КНДР Ким Чен Ын избран на пост генерального секретаря Трудовой партии Кореи (ТПК). Такое решение единогласно было принято на VIII съезде партии.

Также утверждён новый регламент работы партии, согласно которому съезды будут проходить один раз в пять лет. На прошлом съезде, состоявшемся в 2016 году, Ким Чен Ын был избран на пост председателя партии.

Съезд полностью поддержал и одобрил предложение избрать уважаемого товарища Ким Чен Ына на должность генерального секретаря ТПК, — говорится в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

В решении съезда отмечается, что избрание Ким Чен Ына является проявлением единой воли всех членов партии, народа и военнослужащих. И его деятельность на посту генсека ТПК поможет дальнейшему развитию идей Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, а также позволит добиться «новых побед революционных идей чучхе», передаёт «ПолитЭксперт».

Стоит отметить, что в качестве лидера КНДР Ким Чен Ын с 2011 года занимал пост высшего руководителя республики. В 2016 году он стал главой Госсовета, а теперь занял вновь учреждённую должность генерального секретаря ТПК. Аналогичный пост занимал основатель КНДР Ким Ир Сен, а также его сын — отец нынешнего главы КНДР Ким Чен Ир.

Как ранее писал NEWS.ru, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что КНДР продолжит развивать конструктивные отношения с Россией и Китаем для «противостояния угрозам».

Выступая на восьмом съезде Трудовой партии Кореи (ТПК), Ким Чен Ын значительную часть речи посвятил международным отношениям и политике Пхеньяна в отношении ряда стран. Отдельно северокорейский лидер остановился на «братских» отношениях с Китаем.