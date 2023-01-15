Mash: трое россиян летели вместе в упавшем самолете в Непале

Фото: National News Agency of Nepal/XinHua/Global Look Press

Трое из четырех россиян, погибшие при крушении самолета в Непале, летели вместе, передает Telegram-канал Mash. По информации канала, это были преподавательница ростовского филиала ВГУЮ (РПА Минюста) Виктория Алтунина, ее муж предприниматель Виктор Лыгин и его троюродный брат Юрий.

Канал отмечает, что все они жили в Ростове-на-Дону и любили путешествия. С осени отправились покорять Индию. Буквально на днях прилетели в Непал. 15 января вылетели из Катманду в Покхар рейсом Yeti Airlines. Последняя фотография Виктории сделана при посадке в самолет.

Ранее издание KP.RU сообщило, что еще одна россиянка, которая погибла в авиакатастрофе в Непале, была беременна.

Самолет АTR 72 авиакомпании Yeti Airlines, совершавший рейс из столицы Непала Катманду, разбился при заходе на посадку в аэропорт города Покхара 15 января. Представитель перевозчика Yeti Airlines Пемба Шерпа подтвердил гибель всех 72 человек, находившихся на борту самолета ATR 72.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования лидеру Непала Бидхье Деви Бхандари в связи с крушением лайнера. Глава государства также попросил передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших в авиакатастрофе.