Три человека погибли и 60 пострадали при землетрясении в Китае

Не менее трёх человек погибли в результате землетрясения, произошедшего в юго-западной провинции Сычуань в Китае. Ещё порядка 60 человек пострадали. Об этом сообщает информационный портал «Сина».

По данным «Сина», среди пострадавших не менее трёх человек получили тяжёлые травмы. Из зоны землетрясения эвакуированы около семи тысяч человек.

Подземные толчки магнитудой 6,0 были зафиксированы в 04:33 16 сентября по местному времени (23:33 15 сентября мск) в районе уезда Лу города Лучжоу, чьё население превышает 4,25 млн человек. По данным Китайского сейсмологического центра, очаг землетрясения находился на глубине 10 километров. В 04:55 по местному времени (23:55 мск) также были зафиксированы толчки магнитудой 2,8.

Ранее сообщалось о том, что землетрясение произошло в Иркутской области, оно продолжалось 20 минут.