Три человека погибли и 60 пострадали при землетрясении в Китае

Не менее трёх человек погибли в результате землетрясения, произошедшего в юго-западной провинции Сычуань в Китае. Ещё порядка 60 человек пострадали. Об этом сообщает информационный портал «Сина».
По данным «Сина», среди пострадавших не менее трёх человек
Подземные толчки магнитудой 6,0 были зафиксированы в 04:33 16 сентября по местному времени (23:33 15 сентября мск) в районе уезда Лу города Лучжоу, чьё население превышает 4,25 млн человек. По данным Китайского сейсмологического центра, очаг землетрясения находился на глубине 10 километров. В 04:55 по местному времени (23:55 мск) также были зафиксированы толчки магнитудой 2,8.
Ранее сообщалось о том, что землетрясение произошло в Иркутской области, оно продолжалось 20 минут.