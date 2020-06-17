Трамп продлил санкции против КНДР

https://static.news.ru/photo/53d636a4-b0d1-11ea-a3de-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefani Reynolds/Global Look Press

Американский президент Дональд Трамп на год продлил экономические санкции против Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР), передаёт ТАСС.

Риски распространения ядерных материалов на Корейском полуострове, действия и политика правительства КНДР продолжают представлять угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединённых Штатов, — отметил Трамп.

Президент продлил действие всех рестриктов, вводившихся с 2008 года.

Как писал NEWS.ru, в июне резко ухудшились отношения коммунистической КНДР и Южной Корей — одного из главных американских союзников в Азии. Северокорейцы уничтожили трансграничный узел связи, а также пригрозили ввести войска в демилитаризованную зону на 38-й параллели.

12 июня министр иностранных дел КНДР Ли Сон Гвон заявил, что его страна потеряла «лучик оптимизма и надежды на мир» после двухлетней оттепели в отношениях с США и южным соседом. В 2018 году случилась историческая встреча Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына.