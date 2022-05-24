Toyota приостановит работу заводов в Японии из-за вспышки COVID-19 в КНР

Сборочная линия Toyota Motor / Фото Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

Японский автоконцерн Toyota Motor вынужден приостановить работу на 16 сборочных линиях на 10 заводах в Японии из-за нехватки комплектующих в следующие три дня, сообщило ТАСС. Отмечается, что проблемы вызваны локдауном в Шанхае из-за ситуации с коронавирусом.

В связи с нехваткой комплектующих на фоне локдауна в Шанхае нами было принято решение остановить работу некоторых наших заводов в мае и июне, — сообщили в компании.

В частности, с 25 по 27 мая будут остановлены 16 линий на 10 заводах в Японии. Кроме этого, четыре линии на трех заводах будут также остановлены в период с 1 по 3 июня.

Это не первый случай остановки конвейеров в этом году. В апреле концерн объявлял о намерении приостановить в мае на несколько дней работу 10 линий на девяти заводах по причине нехватки полупроводников. Теперь, учитывая новые обстоятельства, простаивать будут 20 линий на 12 заводах компании в Японии. Всего Toyota располагает 14 заводами с 28 линиями производства.

В 2021 году Toyota продала во всём мире 10 495 548 автомобилей, показав самый высокий в мире результат. Производство новых авто при этом выросло на 9,4% и составило 10 076 246.

Локдаун в Шанхае был введён 28 марта. С этого числа прекратили работу большинство предприятий, рынков и магазинов, людям было приказано оставаться дома. Город с населением 26 млн человек был закрыт в рамках усилий властей КНР по поиску наиболее эффективного метода предотвращения новых возможных вспышек пандемии коронавируса. Причиной стал рост заболеваемости атипичной пневмонией («близкий родственник» COVID-19)