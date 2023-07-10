Торгпред рассказал об осторожности банков Сингапура в делах с Россией Торгпред Бондаренко: сингапурские банки с осторожностью сотрудничают с российским бизнесом

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Центробанк Сингапура выпустил рекомендации банкам страны осторожнее работать с российскими компаниями, рассказал в беседе с RTVI торговый представитель России в этом азиатском государстве Михаил Бондаренко. По его словам, рекомендации затрагивают в основном крупный российский бизнес, не влияя на работу компаний среднего масштаба.

Сингапур как бы однозначно не работает с банками, которые находятся под санкциями американскими, но с другими банками, которые не находятся под санкциями, тоже очень какая-то странная история, — отметил Бондаренко.

По словам торгпреда, однозначного запрета или разрешения от ЦБ Сингапура нет, поэтому фактически ни один банк страны старается избегать ведения дел с российским крупным бизнесом. В то же время такие условия не сказываются на присутствии в Сингапуре среднего российского бизнеса, который работает через третьи страны.

В марте 2022 года Сингапур ввел санкции в отношении российских ВТБ, ВЭБ.РФ, Промсвязьбанка и банка «Россия». Кроме того, под санкциями ЕС и США находятся 36 российских финансовых организаций, в том числе Сбербанк, Совкомбанк, Альфа-банк, Тинькофф Банк и другие. Сотрудничество с подсанкционными банками может привести к введению вторичных санкций в отношении их компаний-контрагентов, напоминает издание.

Ранее Минфин РФ расширил перечень офшорных зон до 91 страны. Ранее в перечень входило 42 страны. В новую редакцию были добавлены страны Евросоюза, Украина, Великобритания. Швейцария, США, Канада, Япония, Республика Корея, Сингапур, Тайвань, Австралия. Новая Зеландия. Норвегия и другие.