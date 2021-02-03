Токио поддержал позицию G7 по Навальному

https://static.news.ru/photo/7e451766-65ee-11eb-abcb-96000091f725_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Официальный Токио выражает солидарность с главами Министерств иностранных дел государств G7 по поводу ареста Алексея Навального. Об этом в среду. 3 февраля, сказал генеральный секретарь кабинета министров Кацунобу Като.

2 февраля Симоновский суд Москвы принял решение об ужесточении наказания Алексею Навальному. Он будет отбывать 3,5 года в колонии общего режима за нарушения правил условного срока по делу компании «Ив Роше». После этого в центре Москвы начались столкновения силовиков и протестующих, вышедших на несогласованные акции в поддержку Навального. Пострадали журналисты.

Главы МИД стран «семёрки», как и высокий представитель ЕС, ещё до решения суда заявляли, что арест Навального «политически мотивирован». Они отметили, что также беспокойства вызывают задержания тысяч участников несанкционированных митингов, прошедших в поддержку Навального по всей стране.

В российском внешнеполитическом ведомстве, в свою очередь, призвали зарубежных коллег уважать международное право и заниматься своими проблемами.

Правительство Японии после приговора Навальному выразило солидарность с позицией «семёрки». Като заметил, что Токио в курсе решения суда.

Правительство Японии, согласно заявлению министров иностранных дел стран «семёрки», которое было принято на прошлой неделе, критикует задержание Навального Россией по политическим причинам и требует его освобождения без каких-либо условий. Также мы испытываем глубокое беспокойство в связи с задержаниями участников и журналистов на проходивших в России с прошлой недели мирных акциях протеста и настаиваем на их освобождении, — цитирует генсека японского кабмина РИА Новости.

Как ранее передавал NEWS.ru, Европейский союз должен действовать быстро и решительно, чтобы защитить права человека в России. Так на своей официальной странице в социальной сети на решение суда в отношении российского оппозиционного политика Алексея Навального отреагировала премьер-министр Эстонии Кая Каллас.