Токио назвал главную цель в ситуации с попавшим под санкции «Арктик СПГ 2» Япония призвала не допустить ущерб энергопоставкам в ситуации с «Арктик СПГ 2»

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В ситуации с проектом «Арктик СПГ 2» власти Японии намерены принимать комплексные меры, заявила министр иностранных дел страны Еко Камикава на пресс-конференции. По ее словам, главная цель Токио — действовать так, чтобы не нанести ущерб стабильным поставкам энергии, передает РИА Новости.

Нам известно об этой информации в СМИ. Что касается этого проекта, то речь идет о переговорах между частными компаниями, и правительство Японии воздерживается от комментариев по поводу точности этой информации. В любом случае японское правительство будет принимать решения комплексно и будет действовать соответствующим образом, чтобы не нанести вреда стабильным поставкам энергии, — заявила Камикава.

Ранее Минфин США внес в санкционный список проект «Арктик СПГ 2». Порядка 40% акций владеют иностранный компании, в том числе японские, остальная часть принадлежит «Новатэку». После введения ограничений организация предупредила партнеров о форс-мажоре по участию.

В рамках проекта «Арктик СПГ 2» планируется построить три технологические линии мощностью 6,6 млн тонн каждая. Известно, что Япония рассчитывала покупать с проекта 2 миллиона тонн СПГ в год.