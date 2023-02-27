Названо число ракет Tomahawk, которое Токио закупит у Вашингтона Премьер Японии Кисида: Токио изучает закупку до 400 ракет США Tomahawk

Фото: Christopher Senenko/U.S .Navy/Global Look Press

Эсминец с управляемыми ракетами Tomahawk

Япония рассматривает возможность закупки до 400 американских крылатых ракет Tomahawk, передает РИА Новости со ссылкой на заявления главы министерства обороны страны Ясукадзу Хамада и премьер-министра Фумио Кисида. Об этом они заявили в ходе слушаний бюджетной комиссии палаты представителей парламента.

Для укрепления возможностей сил самообороны страны, мы рассматриваем возможность закупки 400 крылатых ракет Tomahawk, — сообщил Хамада.

Предполагается, что Tomahawk станет одной из составляющих сил самообороны, которые позволят бить по базам противника в порядке ответных ударов. Возможно, контракт на их закупку будет заключен в 2023 финансовом году, который начнется в Японии с 1 марта. О возможности закупки этих средств обороны премьер Кисида говорил еще на январской встрече с президентом США Джо Байденом.

Оппозиционные силы Японии выступили с критикой в отношении таких заявлений правительства. Они потребовали от премьера объяснить, откуда взялись такие точные цифры.

Ранее сообщалось, что НАТО и Япония подпишут новое соглашение об углублении сотрудничества. Ведомства Альянса и азиатской страны объяснили, что такое решение мотивировано угрозой ядерной эскалации Северной Кореи, а так же опасениями наращивания все более тесных связей Россией и Китаем. Таккже Японию, Южную Корею, Австралию и Новую Зеландию на саммит НАТО 11–12 июля в Вильнюсе.