В парламент Японии вызвали взрывотехников из-за подозрительного предмета Охрана парламента Японии нашла подозрительную сумку у главных ворот здания

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сотрудники службы охраны нашли подозрительный предмет у здания парламента Японии, сообщает китайское информационное агентство Синьхуа. Он был похож на курьерскую сумку. По данным местных СМИ, на место был вызван отряд взрывотехников. Позднее представители полицейского управления заявили, что обнаруженный предмет не представляет опасности.

Сообщение о находке поступило в полицейское управление в 15:30 по местному времени, утверждают источники агентства. Отмечается, что сумка была найдена у главных ворот здания Национального парламента Японии. На место происшествия были направлены специалисты отряда по обезвреживанию взрывчатых веществ.

Как сообщалось ранее, правительство Японии обновило информацию о числе погибших в результате серии землетрясений. Они произошли в районе полуострова Ното. Согласно статистическим данным, жертвами землетрясений стали 202 человека. В большей степени от стихии пострадала префектура Исикава, в которой были разрушены около 1,3 тысячи домов. Ситуация в регионе усугубилась пожарами. Кроме того, в префектуре наблюдаются проблемы с топливом, питьевой водой и электричеством.