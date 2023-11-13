TikTok запретили в азиатской стране из-за «негативного влияния на гармонию» Власти Непала приняли решение о запрете TikTok в стране

Фото: Marijan Murat/dpa/Global Look Press

Власти Непала приняли решение о запрете социальной сети TikTok в стране, сообщает газета The Himalayan Times со ссылкой на министра информации и связи Рекху Шарма. Причиной называется «негативное влияние на социальную гармонию». Социальную сеть критикуют в том числе из-за распространения в ней контента, разжигающего рознь.

Реализация решения о запрете TikTok начнется в ближайшее время, но определенной даты начала действия запрета нет. Необходимые меры в этом отношении будут приняты Министерством информации и связи, — сообщила Шарма.

По данным правительства, площадку также используют киберпреступники. За последние четыре года власти зафиксировали 1,6 тысячи подобных нарушений.

Ранее Еврокомиссия заподозрила TikTok в распространении дезинформации о палестино-израильском конфликте. Руководству социальной сети были направлено соответствующее предупреждение. Еврокомиссия также потребовала принять меры для защиты молодой аудитории и пригрозила ввести санкции. Ведомство сослалось на Акт о цифровых услугах Евросоюза, который предполагает запрет на распространение вредного и запрещенного контента, дезинформации и целевой рекламы для несовершеннолетних.