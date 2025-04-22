В Индии тигр выхватил ребенка у бабушки и растерзал его в кустах

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В индийском городе Джайпур тигр выхватил мальчика на глазах у семьи, затащил его в кусты и растерзал, сообщил телеканал NDTV. Позднее сотрудники департамента лесного хозяйства нашли останки ребенка и передали их его близким.

Канал отметил, что мальчик вместе с отцом и бабушкой сначала отправился в храм в национальном парке Рантхамбор. При возвращении домой на дорогу неожиданно выскочил тигр. Хищник вцепился клыками в шею ребенка, бабушка и отец ничего не смогли сделать. После этого инцидента была усилена защита дороги, ведущей к храму.

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