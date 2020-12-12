Тигр напал на дрессировщика во время выступления в Китае

https://static.news.ru/photo/3a2f4d5a-3d56-11eb-9d05-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

В цирке в китайской провинции Шаньси во время выступления тигр напал на дрессировщика. Мужчину госпитализировали, но вскоре отпустили.

По данным Daily Mail, очевидцы сняли произошедшее на видео. На кадрах видно, как животное набросилось на дрессировщика и повалило его на землю. Сотрудникам цирка удалось отогнать тигра палкой.

Инцидент произошёл 11 декабря. Причиной происшествия могло стать то, что перед выступлением хищника плохо покормили. По данным газеты, мужчина не получил смертельных ран, так как ещё в раннем возрасте животному удалили зубы. Дрессировщика обследовали медики, и вскоре отпустили.

В местной полиции отметили, что «владелец плохо покормил зверя, вот он и повалил дрессировщика на землю». По его словам, мужчину отпустили вскоре после обследования в больнице.

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