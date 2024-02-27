The Hindu: власти Индии начали проверку попавшей под санкции ЕС компании

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Правительство Индии изучает деятельность местной компании Si2 Microsystems, занимающейся исследованиями в области полупроводников, которая 23 февраля попала в санкционный список Европейского Союза за связи с Россией. Компания является партнером Министерства электроники и информационных технологий, подтвердили The Hindu официальные лица. Министерство иностранных дел отказалось комментировать это событие.

Это известная компания, которая является отраслевым партнером проекта по исследованию производства чипов, о котором было объявлено в сотрудничестве с Индийским технологическим институтом в Мадрасе, — сказал чиновник, чьем имя не раскрывается.

При этом член правительства отмечает, что Индия не сделала ничего противозаконного — попавшая под санкции компания является лишь отраслевым партнером. К тому же Индия не признает односторонние санкции, не входящие в систему ООН. На вопрос, проводилась ли какая-либо «дью-дилидженс» в отношении компании, учитывая ее юридические сложности, чиновник ответил, что выбор партнера был сделан еще в 2020 году, до введения актуальных ограничений со стороны Европы. В ноябре 2023 года компания Si2 Microsystems была добавлена в санкционный список США за поставку «интегральных схем американского происхождения» российским военным.

Индия в феврале возобновила импорт российской нефти Sokol, перейдя на расчеты в дирхамах после перерыва, который продлился два месяца. Как минимум два нефтеперерабатывающих завода в республике в феврале уже приняли поставки.