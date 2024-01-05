Tesla отзовет 1,6 млн автомобилей в Китае из-за вопросов безопасности Tesla отзовет 1,6 млн автомобилей в КНР из-за проблем с системой помощи водителю

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Автомобильный производитель Tesla отзовет в Китае более 1,6 млн электрокаров, сообщило Государственное управление по регулированию рынка КНР. Концерн принял соответствующее решение из-за неполадок с системой помощи водителю.

Согласно заявлению ведомства, речь идет о моделях Model S, Model X, а также Model 3 и Model Y, которые были собраны на конвейерах в Китае. Отзыв затронет транспортные средства, произведенные в период с 26 августа 2014 года по 20 декабря 2023 года.

Уточняется, что проблемы с системой помощи водителю могут спровоцировать аварии на дороге. Они квалифицированы как потенциально опасные для людей, находящихся в салоне движущегося авто.

В целях устранения проблем в подразделениях Tesla в Шанхае и Пекине проведут необходимые оптимизации для добавления новых элементов автоматизированной системы помощи. Компания считает, что это позволит устранить все возможные риски.

Владельцы электрокаров, подлежащих отзыву, получат специальные уведомления. При этом уточняется, что программное обеспечение будет обновлено дистанционно, поэтому водителям не обязательно приезжать в мастерскую. В качестве альтернативы им предложат бесплатно посетить локальные сервисные центры.

Ранее IT-специалистам Берлинского технического университета удалось найти уязвимость в системе Tesla. Они смогли получить доступ к автопилоту электрокара, изучить основные части системы, восстановить ее деятельность, а также загрузить видеозапись с водителем, которая была удалена ранее.