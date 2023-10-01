Террористы взорвали бомбу у здания МВД в Анкаре: фото с места нападения

Фото: Денис Соловых/ТАСС

Турция. Анкара. Усиление мер безопасности у здания МВД

Около 10:00 мск 1 октября в Анкаре прогремел взрыв около здания МВД. Очевидцы рассказали, что также были слышны звуки перестрелки, у одного из нападавших при себе был гранатомет.

Глава МВД республики Али Ерликай позже заявил, что взрыв организовали двое террористов. По словам министра, один из нападавших совершил самоподрыв, второй был нейтрализован после нападения. В ходе перестрелки были ранены двое полицейских, угрозы их жизни нет.

К месту ЧП были направлены многочисленные силы безопасности и медицинские бригады. Кроме того, прибыли сотрудники президентской охраны.

Силовые структуры Турции начали принимать масштабные меры по усилению безопасности в регионе. В настоящее время бульвар Ататюрка и площадь Кызылай закрыты после взрыва, который прогремел недалеко от ворот Великого национального собрания Турции.

Позже появилась информация, что террористы прибыли в Анкару на угнанном автомобиле, владельца которого они застрелили. Машину угнали в провинции Кайсери.

Главный советник президента Турции Акиф Чагатай Кылыч отметил, что парламент страны возобновит свою работу, несмотря на теракт.

Политолог Икбаль Дюрре сообщил NEWS.ru, что когда в Турции происходит теракт, всегда первые подозрения падают на группу, связанную с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана. Он не исключил, что нападение связано с предстоящими выборами местных властей в марте. По мнению политолога, цель теракта — показать неспособность правящей партии обеспечить безопасность даже в центре Анкары.

Дюрре также подчеркнул, что при совершении теракта злоумышленники использовали небольшую грузовую машину. Полиция исследует автомобиль на предмет наличия еще одного взрывного устройства. Он добавил, что сейчас ведется расследование теракта в закрытом формате. Результаты будут обнародованы позднее.

Кадры с места теракта в Анкаре — в фотогалерее NEWS.ru.