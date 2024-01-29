Теленок с человеческой головой стал звездой Интернета Daily Star: теленок без шерсти с человеческой головой родился в Таиланде

Фото: Jacques Boissinot/Keystone Press Agency/Global Look Press

Нежизнеспособный теленок-мутант с головой, похожей на человеческую, родился в Таиланде, сообщает издание Daily Star. Историей о необычном подопечном поделился фермер, хозяин коровы.

Мужчина также опубликовал фотографии странного животного. На снимке запечатлен теленок без шерсти с головой, напоминающей человеческую. На кадре он лежит на траве.

Ранее еще один необычный теленок родился на частной ферме в одном из сел Грузии. У него было две сросшиеся вместе головы, две пары глаз, четыре уха и два рта. Хозяин фермы назвал малыша Четырехглазым Треухином и пообещал заботиться о питомце. После этого ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков объяснил NEWS.ru, что случаи появления на свет животных с лишними частями тела уже известны в мировой истории, хотя и крайне редки. Причин у такого явления, по его словам, может быть несколько и одна из них — неблагоприятная экологическая обстановка.

До этого сообщалось, что в Бразилии родился поросенок-мутант. Животное появилось на свет с редчайшим генетическим отклонением. У детеныша один глаз на лбу, как у «циклопа», и вместо пяточка продолговатый отросток, напоминающий хобот. Хозяин фермы посчитал, что это придало животному сходство с инопланетянином.