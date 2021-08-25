Талибы закрыли доступ в аэропорт Кабула для афганцев

Граждане Афганистана больше не допускаются талибами в аэропорт Кабула, пускают туда только иностранцев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в комиссии талибов по вопросам культуры.
Собеседник агентства
Агентство добавляет, что, по словам очевидца, талибы останавливают у въезда в воздушную гавань автомобили посольств и не позволяют им доставлять своих афганских коллег в аэропорт.
Ранее стало известно, что представители талибов обратились к Турции за помощью в налаживании работы аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле. При этом боевики указали, что рассчитывают на техническое содействие со стороны Турции «только после вывода её воинского контингента из Афганистана, который участвовал в миссии НАТО».