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Талибы взяли под контроль телевидение и обратились к афганцам

23:17, 15 августа 2021
Талибы взяли под контроль телевидение и обратились к афганцам Фото: Xinhua/Global Look Press
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Боевики движения «Талибан» (террористическая организация — запрещена в РФ) взяли под контроль государственное телевидение в Кабуле и обратились к жителям страны. В своём обращении они призвали людей к спокойствию, сообщает телеканал Аl-Arabiya.

«Талибан» контролирует государственное телевидение в Кабуле и призывает граждан успокоиться, — отметил телеканал.

Талибы 15 августа без боя вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, «чтобы предотвратить бойню».

Ранее стало известно, что обсуждение безопасности деятельности российской дипмиссии должно стать темой встречи посла России в Афганистане Дмитрия Жирнова с представителями талибов в Кабуле. Об этом заявил пресс-атташе посольства РФ в Кабуле Никита Ищенко. Он добавил, что сейчас посольство работает в штатном режиме.

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