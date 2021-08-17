Устранившее бен Ладена спецподразделение замечено в Кабуле

В Интернете появились сделанные в Кабуле фотографии вертолётов UH-60X Сил специальных операций (ССО) США. Это подразделение привлекалось для ликвидации террориста «номер один» Усамы бен Ладена, сообщает Telegram-канал «Канал специального назначения».
Винтокрылые машины
В 2011 году группа спецназа ВС США высаживалась в районе Пакистана, где был обнаружен террорист «номер один». Военные специалисты ликвидировали международного преступника и покинули зону операции на боевых машинах UH-60X.
Талибы захватили Кабул 15 августа. Они заявили о полном контроле над страной. Из воздушной гавани афганской столицы была начата эвакуация гражданских лиц. По данным СМИ, обстановка в аэропорту стабилизировалась: на взлётном поле осталось меньше людей, чем было в самом начале. За периметром взлётно-посадочной полосы продолжают слышаться выстрелы.