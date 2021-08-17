Устранившее бен Ладена спецподразделение замечено в Кабуле

В Интернете появились сделанные в Кабуле фотографии вертолётов UH-60X Сил специальных операций (ССО) США. Это подразделение привлекалось для ликвидации террориста «номер один» Усамы бен Ладена, сообщает Telegram-канал «Канал специального назначения».

Винтокрылые машины были привлечены для эвакуации гражданских лиц из аэропорта Кабула. После окончания операции вертолёты покинут опасную зону во избежание возможного захвата боевиками движения «Талибан» (организация запрещена на территории России). Раньше вертолётная группа дислоцировалась на территории Афганистана. Командование ССО решило применить свои ресурсы как средства эвакуации.

В 2011 году группа спецназа ВС США высаживалась в районе Пакистана, где был обнаружен террорист «номер один». Военные специалисты ликвидировали международного преступника и покинули зону операции на боевых машинах UH-60X.

Талибы захватили Кабул 15 августа. Они заявили о полном контроле над страной. Из воздушной гавани афганской столицы была начата эвакуация гражданских лиц. По данным СМИ, обстановка в аэропорту стабилизировалась: на взлётном поле осталось меньше людей, чем было в самом начале. За периметром взлётно-посадочной полосы продолжают слышаться выстрелы.