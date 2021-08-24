Талибы вернут женщин на государственную службу

Заместитель политического офиса движение «Талибан» (организация запрещена в РФ) Абдул-Салам Ханафи заявил, что все бывшие госслужащие Афганистана, включая женщин, должны вернуться к исполнению своих обязанностей. Об этом сообщает Ariana News.

СМИ отмечает, что талибы преследуют задачу успокоить общественное мнение, которое поддалось страху после взятия боевиками столицы страны Кабула. Данная паника привела к тому, что многие в суматохе пытаются покинуть страну.

Ранее сообщалось, что боевики объявили амнистию и гарантруют безопасность всем своим противникам при условии сдачи оружия и готовности к переговорам. Движение «Талибан» высказало интерес к привлечению бывших чиновников правительства экс-президента Ашрафа Гани в новое правительство талибов. Также руководством террористов допускается вариант привлечения женщин в правительственные органы Афганистана. Представитель движения Мохаммад Наим дал гарантии, что никаких репрессий со стороны победителей не будет.