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Талибы вернут женщин на государственную службу

17:18, 24 августа 2021
Талибы вернут женщин на государственную службу Фото: Javier Pulpo/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Заместитель политического офиса движение «Талибан» (организация запрещена в РФ) Абдул-Салам Ханафи заявил, что все бывшие госслужащие Афганистана, включая женщин, должны вернуться к исполнению своих обязанностей. Об этом сообщает Ariana News.

СМИ отмечает, что талибы преследуют задачу успокоить общественное мнение, которое поддалось страху после взятия боевиками столицы страны Кабула. Данная паника привела к тому, что многие в суматохе пытаются покинуть страну.

Ранее сообщалось, что боевики объявили амнистию и гарантруют безопасность всем своим противникам при условии сдачи оружия и готовности к переговорам. Движение «Талибан» высказало интерес к привлечению бывших чиновников правительства экс-президента Ашрафа Гани в новое правительство талибов. Также руководством террористов допускается вариант привлечения женщин в правительственные органы Афганистана. Представитель движения Мохаммад Наим дал гарантии, что никаких репрессий со стороны победителей не будет.

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