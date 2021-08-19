Талибы пообещали не допустить гражданской войны

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Движение «Талибан» (организация запрещена на территории России) не собирается обострять отношения с религиозными и национальными меньшинствами. Об этом сообщает Al-Jazeera.

Официальный представитель группировки Забихулла Муджахид заявил, что талибы стараются не допустить гражданской войны в Афганистане.

Мы хотим жить в мире и стремимся не допустить гражданской войны, — подчеркнул представитель боевиков.

Также Муджахид отметил, что разногласия с прежним правительством страны будут решаться путём переговоров и сторонники экс-президента Афганистана Ашрафа Гани преследоваться не будут.

Ранее сообщалось, что некоторые бывшие руководители страны могут войти в новое правительство под руководством движения «Талибан». На данный момент идут переговоры между группировкой и бывшими членами администрации Гани. Также представители талибов говорят о возможности для женщин занимать административные должности и работать в сфере массмедиа.