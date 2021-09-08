Талибы пообещали должности для женщин в правительстве Афганистана

Представитель запрещённого в РФ движения «Талибан» Забиулла Муджахид заявил, что в правительстве Афганистана появятся должности для женщин. При этом удастся соблюсти законы шариата, подчеркнул он в беседе с французским телеканалом BFMTV.

Это правительство временное. У нас будут должности для женщин с соблюдением законов шариата. Это начало, но мы найдём место женщинам. Они смогут быть частью правительства. Это будет наш второй этап, — отметил Муджахид.

В Кабуле после объявления талибами состава временного правительства, в котором не оказалось женщин, 8 сентября прошла акция протеста жительниц города. Они требовали допустить женщин к управлению страной.

Ранее стало известно, что в тот же день движение «Талибан» объявило о запрете на проведение в Афганистане протестных акций. Это распоряжение будет действовать до тех пор, пока правительство талибов не одобрит соответствующие законы.