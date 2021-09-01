Талибы устроили масштабные «похороны» США и НАТО

Представители запрещённой в России террористической группировки «Талибан» отпраздновали вывод иностранных войск из Афганистана, устроив символические похороны США, НАТО, Великобритании и Франции в городе Хоста, расположенном на востоке страны. Об этом пишет Texas News Today.
В Сети появился ролик, на котором группа талибов поднимает импровизированные гробы с флагами государств и организаций.
16 августа талибы окончательно
Ранее представитель «Талибан» заявил, что вывод американских войск из страны ознаменовал окончательную независимость Афганистана.