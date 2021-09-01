Талибы устроили масштабные «похороны» США и НАТО

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Посол Афганистана в Таджикистане Мухаммад Зохир Агбар назвал единственное условие, при котором члены запрещённой в Российской Федерации террористической группировки «Талибан» пойдут на переговоры с представителями сопротивления в Панджшере. Слова дипломата передаёт РИА Новости.

Они (талибы. — NEWS.ru) декларируют, что пришли для мира, но они не пойдут на мирные переговоры (c афганским сопротивлением в Панджшере. — NEWS.ru), пока их не вынудит международное сообщество, —...