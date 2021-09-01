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Талибы устроили масштабные «похороны» США и НАТО

15:52, 01 сентября 2021
Талибы устроили масштабные «похороны» США и НАТО Фото: Kawa Basharat/XinHua/Global Look Press
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Представители запрещённой в России террористической группировки «Талибан» отпраздновали вывод иностранных войск из Афганистана, устроив символические похороны США, НАТО, Великобритании и Франции в городе Хоста, расположенном на востоке страны. Об этом пишет Texas News Today.

В Сети появился ролик, на котором группа талибов поднимает импровизированные гробы с флагами государств и организаций.

16 августа талибы окончательно захватили весь Афганистан за исключением провинции Панджшер, в которой расположились основные силы афганского сопротивления. Члены террористической группировки сдержали обещание не убивать чиновников и мирных жителей в случае сдачи города без боя. Они поставили зарубежным странам ультиматум: эвакуировать из страны гражданское население и вывести войска к 31 августа.

Ранее представитель «Талибан» заявил, что вывод американских войск из страны ознаменовал окончательную независимость Афганистана.

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